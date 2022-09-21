Контрнаступ ЗСУ не зупиняється ані на мить. Наші військові щоденно боронять рідну країну та вибивають з неї ворога. Комусь вдається втекти, а комусь – поповнити статистику втрат російської армії.

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Втрати ворога ростуть щодня

Як зазначили у Генштабі, російські загарбники продовжують зазнавати чималих втрат. Мовиться про ліквідацію як живої сили, так і техніки. У відомстві підтвердили, що 19 вересня наші військові:

уразили місце скупчення живої сили окупантів у Пологівському районі, де перебувало понад 20 загарбників;

завдали удару по складу боєприпасів у Мелітопольському районі, де "мінуснули" 5 одиниць військової техніки та понад 20 окупантів;

знищили 10 одиниць військової техніки та понад 10 бійців країни-агресорки у Кам'янці.

Крім того, надійшла інформація про знищення комендатури у Сватовому Луганської області. Там російські загарбники облаштували собі не лише штаб, а й склад боєприпасів.

ЗСУ завдали понад 20 авіаударів по ворогові

Але це ще не все, адже упродовж минулої доби наші військові теж добряче завдали клопотів ворогові. По позиціях ворога авіація Сил оборони завдала понад 20 авіаударів. У відомстві вже можуть підтвердити ураження 19 районів скупчення як живої сили, так і техніки. Крім того, вдалося влучити у дві позиції зенітних ракетних комплексів. А ще ворога позбавили упродовж минулої доби одного СУ-25, а також чотирьох БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Ракетні війська й артилерія теж не байдикували. Спільно вони відкривали вогонь по 40 об'єктах російських загарбників. Мовиться про:

20 районів зосередження бійців, озброєння та техніки;

13 районів скупчення самої артилерії;

7 складах, де противник зберігає боєприпаси.

Що стосується втрат, то вони наразі уточнюються. Детальніша інформація з'явиться у наступних зведеннях Генштабу ЗСУ.

Варте уваги – кадри повністю знищеної техніки ворога під Ізюмом: дивіться відео