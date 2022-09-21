Зеленський почав звернення з того, що навіть у таких важких умовах Україна допомагає іншим державам. Саме тому він взяв участь у засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки на полях чергової Генасамблеї ООН.

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Допомагаємо іншим навіть, коли самі в складних обставинах, – президент

Тематика продовольчої безпеки для нашої держави стратегічно важлива. Це те, в чому ми маємо зберегти глобальну роль. Це те, що дає нам економічну силу та зміцнює наше моральне лідерство. Лідерство народу, який допомагає іншим навіть тоді, коли сам перебуває у надважких обставинах,

– зазначив Зеленський.

Україна бере участь у реалізації Продовольчої програми ООН і допомагаємо країнам Африки. Під час війни нашій державі вдається транспортувати зерно на 3 материки. Зараз Київ працює над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки та інших частин світу.

Звернення Зеленського за 20 вересня: відео

Зеленський відреагував на скасоване звернення путіна

Глава держави не оминув новини з росії й важливе звернення владіміра путіна, з яким той так і не виступив. У Білому домі казали, що президент росії планує оголосили загальну мобілізацію.

Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням,

– наголосив політик.

То ж, за його словами, українцям слід думати лише про те, як ще більше підтримувати наших військових. Позиції Києва не змінюються від шуму чи "будь-яких анонсів звідкись".

У цьому питанні Україну підтримують не лише партнери, але й ті держави, які намагалися триматись осторонь. То ж тепер будуть нові кроки на підтримку нашої держави в таких обставинах.

Зеленський закликав українців зберігати єдність і не проявляти жодної слабкості. Він також подякував всім партнерам за масове й принципове засудження намагань росії організувати псевдореферендуми.

Президент відзначив військових

Зараз Україна продовжує здійснювати стабілізаційні заходи на деокупованих територіях. Під час цього фіксують чергові звірства російської армії.

Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування,

– розповів Зеленський.

За героїчне звільнення населених пунктів Донецької області президент подякував 81-й окремій десантно-штурмовій бригаді, а 93-й окремій механізованій бригаді – за потужну оборону Бахмута й Соледара.

Що відбувається на дипломатичному фронті