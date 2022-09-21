Зеленский начал обращение с того, что даже в столь тяжелых условиях Украина помогает другим государствам. Именно поэтому он принял участие в заседании высокого уровня по продовольственной безопасности на полях дежурной Генассамблеи ООН.

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Помогаем другим даже, когда сами в сложных обстоятельствах, – президент

Тематика продовольственной безопасности для нашего государства стратегически важна. Это то, в чем мы должны сохранить глобальную роль. Это то, что дает нам экономическую силу и укрепляет наше нравственное лидерство. Лидерство народа, который помогает другим даже тогда, когда сам находится в тяжелейших обстоятельствах,

– отметил Зеленский.

Украина принимает участие в реализации Продовольственной программы ООН и помогаем странам Африки. Во время войны нашему государству удается транспортировать зерно на 3 материка. Сейчас Киев работает над тем, чтобы открыть для наших производителей рынки Латинской Америки и других частей света.

Обращение Зеленского за 20 сентября: видео

Зеленский отреагировал на отмененное обращение путина

Глава государства не обошел стороной новости из россии и важное обращение владимира путина, с которым тот так и не выступил. В Белом доме говорили, что президент россии планирует объявить всеобщую мобилизацию.

Много вопросов на этот счет. Но что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей,

– подчеркнул политик.

По его словам, украинцам следует думать лишь о том, как еще больше поддерживать наших военных. Позиции Киева не меняются от шума или "любых анонсов откуда-то".

В этом вопросе Украину поддерживают не только партнеры, но и те государства, которые пытались держаться в стороне. Так что теперь будут новые шаги в поддержку нашего государства в таких обстоятельствах.

Зеленский призвал украинцев сохранять единство и не проявлять никакой слабости. Он также поблагодарил всех партнеров за массовое и принципиальное осуждение попыток россии организовать псевдореферендумы.

Президент отметил военных

Сейчас Украина продолжает проводить стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях. В ходе этого фиксируют очередные зверства российской армии.

Ситуация на передовой ясно свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной. Наши защитники очень аккуратно и очень храбро решают задачи, которые ставит перед ними командование,

– рассказал Зеленский.

За героическое освобождение населенных пунктов Донецкой области президент поблагодарил 81-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, а 93-ю отдельную механизированную бригаду – за мощную оборону Бахмута и Соледара.

Что происходит на дипломатическом фронте