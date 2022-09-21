Збройні Сили України щодня завдають ударів по ворожих підрозділах. Інформацію про втрати росіян встановлюють пізніше. 21 вересня з'ясувалося, що ЗСУ ліквідували ще 62 окупантів.

До теми На Півдні ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 та дрон іранського виробництва

Яких втрат ворог зазнав на Півдні України

Українським військовим під час попередніх атак вдалося знищити 5 російських броньованих машин. Крім того, підтверджені удари по:

ворожому складу з боєприпасами в Благодатному,

пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії в Чорнобаївці.

Наразі росіяни тримають у Чорному морі 12 кораблів та катерів. Серед них є 3 надводних ракетоносії, на борту яких перебувають 24 ракети "Калібр". Також в морі зосереджені 2 великі десантні кораблі й десантний катер. Тож загроза висадки ворожого десанту нікуди не поділася.

Звертаємо увагу на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні, в районі розташування об'єктів критичної інфраструктури. Зважайте на зміну тактики ворога, будьте пильними й обережними,

– наголосили в оперативному командуванні "Південь".

Військові додали, що шторм у Чорному морі знову посилився, а значить – і мінна небезпека.

Цікаво Наступають із 2 боків: окупанти скиглять через контрнаступ ЗСУ

Скільки окупантів загинули в Україні

Станом на 20 вересня українські захисники ліквідували 54 810 російських загарбників. Лише за останню добу вони відправили "на концерт кобзона" 160 ворожих бійців. Загальні втрати російської армії у техніці становлять:

2 216 танків;

4 724 бойові броньовані машини;

1 323 артилерійські системи;

318 РСЗВ;

168 засобів ППО;

252 літаки;

217 гелікоптерів;

925 безпілотників;

239 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3 587 одиниць автомобільної техніки;

125 одиниць спеціальної техніки.

Дивіться до теми – кадри вщент знищеної російської техніки біля Ізюма: відео