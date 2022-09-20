Ті вже жаліються, що ЗСУ наступають з усіх боків. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що пабліки росіян просто "кишать" скигленням.
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Наступ на Лиман
Зокрема, мовиться про Лиман. У пабліках окупантів скиглять, що на цей населений пункт наші воїни наступають з обох боків.
Загарбники ниють, що їх тиснуть з заходу та північного заходу міста. Кажуть, що мають втрати. Плачуть, що тримаються з усіх сил. Щоправда, за що і чому їм триматись на чужій землі неясно. Зрозуміло тільки, яка доля їх тут чекає. А в окупантів вона однакова – "концерт кобзона".
Бої за місто
- Місто Лиман на Донеччині перебуває під російською окупацією. Радника керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповідав, що для ворога дуже важливо втримати його, адже звідти ЗСУ можуть рухатися у сторону так званих "республік" на Донбасі.
- Також повідомлялося, що на околицях Лимана на Донеччині тривають бої. Окупаційні війська чинять опір, тому на український прапор над містом ще треба зачекати.
Що означатиме оточення Лимана: дивіться відео