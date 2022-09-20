Ті вже жаліються, що ЗСУ наступають з усіх боків. Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що пабліки росіян просто "кишать" скигленням.

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Наступ на Лиман

Зокрема, мовиться про Лиман. У пабліках окупантів скиглять, що на цей населений пункт наші воїни наступають з обох боків.

Загарбники ниють, що їх тиснуть з заходу та північного заходу міста. Кажуть, що мають втрати. Плачуть, що тримаються з усіх сил. Щоправда, за що і чому їм триматись на чужій землі неясно. Зрозуміло тільки, яка доля їх тут чекає. А в окупантів вона однакова – "концерт кобзона".

Бої за місто

Місто Лиман на Донеччині перебуває під російською окупацією. Радника керівника Офісу Президента Олексій Арестович розповідав, що для ворога дуже важливо втримати його, адже звідти ЗСУ можуть рухатися у сторону так званих "республік" на Донбасі.

Також повідомлялося, що на околицях Лимана на Донеччині тривають бої. Окупаційні війська чинять опір, тому на український прапор над містом ще треба зачекати.

Що означатиме оточення Лимана: дивіться відео