Окупанти мають два завдання

Про це 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, через це армія окупантів зосередилася на двох завдання. Перше – вести наступальні штурмові дії там, де це ще можливо. Мова йде про Бахмут, який зараз є найгарячішим напрямком.

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Друге завдання ворожих військ – максимально утримувати ті території та рубежі, які вони ще можуть утримувати. Тобто переходити там в ешелоновану оборону, і, якщо є можливість, виходити в локальні контратаки чи роботу диверсійних груп.

Як змінилася ситуація на Сході

Мусієнко зауважив, що якщо подивитися на характер бойових дій на Донецькому та Луганському напрямку, можна побачити, що ще кілька тижнів тому на Донеччині було 3 гарячих напрямки – Бахмутський, Авдіївський та Сіверський.

Однак зараз Сіверський напрямок відпав, бо російські війська вже не можуть вести там штурмові дії, а також туди з боку Білогорівки починають підходити українські сили. На Авдіївському напрямку загарбники ще продовжують якісь дії, але вже значно менше. Тож практично всі сили вони зараз кидають на Бахмут, аби здійснити там прорив.

"Навіть за цими локальними боями, які відбуваються на цих напрямках, можна помітити, що сил стає менше, щоб вести штурмові дії по кількох напрямках одночасно. Тому обирають якийсь один пріоритетний, і там, звичайно, що зараз ведуть штурмові дії", – пояснив військовий експерт.

Хочуть закцентувати на Сході

Крім того, Мусієнко переконаний, що росіяни хочуть відвернути увагу від поразки на Харківщині та невдач на інших напрямках, зосередившись на Сході.

Про це заявив на конференції ШОС у Самарканді і путін, сказавши, що російський генштаб може вирішувати, куди рухатися військам, але головною ціллю залишається "звільнення" терористичних недореспублік на тимчасово окупованій території Донбасу. "Під це" з'явилися і звернення бойовиків, які вимагають якихось незрозумілих "референдумів".

Так вони хочуть показати, що їхня увага прикута туди, а не до Південного напрямку, Харківщини чи підступах до Білогорівки.

"Вони максимально скоординовані на той напрямок, де ще ведуть наступальні дії", – підсумував Мусієнко.

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