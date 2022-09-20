Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, окупанти не зможуть втримувати всю лінію фронту й десь змушені будуть відступати або взагалі тікати у росію.

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Росіяни ламають голову над тим, де вдарять ЗСУ

Мусієнко зазначив, що зараз для Збройних Сил України важливо розширювати плацдарми, щоб противник не мав жодних можливостей переходити в локальні контратаки для покращення свого положення.

Враховуючи пересування українських сил, їхній стрімкий контрнаступ на Харківщині, а також те, що вдалося відвоювати досить важливі плацдарми і висоти, як у районі Святогірська, треба далі розвиватися й рухатися,

– сказав військовий експерт.

Він нагадав, що ЗСУ також вдалося зайти на лівий берег Сіверського Дінця з Озерного. А це напрямок на Лиман, де тривають бої на Донеччині.

За словами Мусієнка, контрнаступальні дії українських сил, можливо, дещо сповільнилися темпом. Але вони тривають і на деяких напрямках є доволі успішними.

Зараз важливо те, що північний фланг, який нависав над угрупованням українських сил на Донеччині, фактично звільняється від російських окупантів. Він звільняється поступово, але впевнено,

– зауважив військовий експерт.

Це, наголосив Мусієнко, створює перспективи для подальших дій Збройних Сил України.

Українські сили досягли того ефекту раптовості, коли росіяни мають ламати голову, куди ж далі будуть спрямовані удари,

– сказав він.

Тобто, за словами військового експерта, зараз для наших військ відкриваються можливості на деяких напрямках.

Мусієнко припустив, як далі розвиватиметься ситуація на фронті: дивіться відео

Ресурси у російських сил зменшилися

Мусієнко вважає, що росіяни не зможуть втримувати всю лінію фронту. Окупанти десь пропускатимуть нищівні удари й змушені будуть відступати або взагалі тікати у росію.

Чому так? Тому що після контрнаступу українських сил на Харківщини ресурси у російських сил зменшилися. Я хочу нагадати про південний напрямок там, де українські сили теж продовжують удари по російських позиціях і створюють передумови для ще більшого переходу в контрнаступ,

– заявив військовий експерт.

Все це, за його словами, свідчить про те, що для російських сил зараз проблематично утримувати всю лінію рівнозначно і десь вони будуть відступати, а на деяких ділянках їх будуть відсовувати ЗСУ.

Цей ефект раптовості й натиску зберігається,

– наголосив Мусієнко.

Тому що, резюмував військовий експерт, в окупантів зараз дещо виникає паніка, бо вони вже починають говорити, що українські захисники, зокрема, з'являються в районі Харкова, що їх побільшало на Донецькому напрямку та правобережжі Херсонщини.

До речі! ЗСУ продовжують контрнаступ, що неабияк лякає маріонеток на тимчасово окупованих територіях. Тож не дивно, що вони починають закликати негайно проводити "референдуми".

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