Про це у стрімі на 24 каналі розповів російський публіцист з Вашингтона Андрій Піонтковський. Він зазначив, що при цьому винними можуть бути тільки 2 варіанти: або бездарні генерали, або тупий фюрер.

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Проте, за слова публіциста, генерали доєднуються до все більшої впевненості силовиків, яку поки не варто називати "змовою". Адже їм треба вирішувати, як зберегти владу та майно. Вони зрозуміли, що легше це буде зробити без путіна.

Їм здається, але для цього є підстави, що без путіна в них буде більше маневрів у зовнішній політичній системі. Адже будуть "підморгувати" (Заходу – 24 канал), що "ми врятували людство",

– повідомив Андрій Піонтковський.

Він акцентував, що прямо не скажуть, але натякати будуть. Можуть звучати фрази: "Ми врятували людство від страшної загрози. Ми завжди були проти, тому давайте якісь м'якенькі умови капітуляції". Так вони розвʼяжуть одну задачу без путіна.

Піонтковський зазначив, що друге задача розрахована на власний народ, якому скажуть, що "оцей все винен". Проте, щоб не було шокової ситуації, спочатку оголосять, що путін тимчасово передає владу, Згодом виявиться, що в нього погіршилося здоровʼя й знадобилася термінова госпіталізація в традиційний центр китайської медицини десь високо в горах.

"Оце все на порядку денному – все це може трапитися будь-якого дня", – додав російський публіцист з Вашингтона.

Дивіться повний стрім з Андрієм Піонтковським на ютубі 24 каналу:

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