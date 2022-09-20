Успішний контрнаступ ЗСУ поставив усе на свої місця. Російські пропагандисти бідкаються, українці розводять руками.

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Росіяни хочуть "замороження" війни

Як зауважив Денис Казанський, котрий активно слідкує за російськими пропагандистами, у ворога змінився настрій. Уперше від початку повномасштабного вторгнення наративи стосуються не бажання просуватися далі. Навпаки, окупанти просять зупинити або бодай "заморожувати" війну.

На думку пропагандистів, недостатньо буде поставити на паузу війну. Потрібно буде ще й зайнятися реорганізацією усього війська росії. Ба більше, взятися ще й за зовнішню політику. Тут іде традиційний заклик до брехні.

Обіцяти європейцям і США все що завгодно. А вішати, вішати будемо їх потім,

– наголошують росіяни.

Вороги хочуть 1 – 2 роки на "перезавантаження"

На думку пропагандистів, на реалізацію так званого плану "Перезавантаження" у них буде 1 – 2 роки. Мовляв, за цей час Україна буде вже достатньо виснаженою. Міжнародні партнери більше не допомагатимуть. А отже, вона погодиться зупинитися на тому, чого вдалося досягнути.

Казанський підкреслив, що усі ці наративи нагадують методички ще з 2014 року. Відтоді нашій державі постійно погрожують холодом і голодом. Також росіяни не втомлюються казати, що ми Європі не потрібні. І це, ясна річ, чергова ІПСО, спрямоване на втрату бойового духу як серед ЗСУ, так і цивільних.

Очевидно, зовсім кепсько у них все,

– резюмував Казанський.

І десь так і є. Принаймні про це свідчить свіжий звіт Інституту з вивчення війни. У ньому йдеться про те, що маріонетки з псевдореспублік продовжують закликати провести там "референдуми". Мовляв, приєднання до росії дозволить їм не перейматися через контрнаступ ЗСУ.

Але тут є одне "але"... Ситуація з Кримом довела, що росія може лише погрожувати. Завдавати серйозного удару у відповідь на вибухи на півострові кремль не наважується. Ба більше, там постійно брешуть то про роботу ППО, то про недотримання техніки безпеки.

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