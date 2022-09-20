На моральний дух окупантів дуже вплинув успішний контрнаступ Збройних Сил України на Харківщині. У "депресію" впали навіть елітні підрозділи держави-агресорки.

До теми На Миколаївщині ЗСУ знову збили російський БпЛА "Картограф"

Підрозділи, які мали стати ключовими у війні, пишуть кричущі доповіді

Незалежне білоруське ЗМІ опублікувало документи, які залишили російські солдати з частини 31135 1-го мотострілецького полку 2-ї гвардійської мотострілецької дивізії, коли масово втікали з Ізюма. Документи датовані 30 серпня, тобто ще до початку контрнаступу ЗСУ, як стверджують аналітики американського Інституту вивчення війни.

У цих записках росіяни просять командирів звільнити їх зі служби через постійну фізичну та моральну втому.

Водночас українська розвідка встановила, що 90% особового складу 1-го мотострілецького полку написали кричущі доповіді про бойовий стан ще 23 травня цього року. В ISW наголосили, що 2-га гвардійська мотострілецька дивізія – одна з трьох дивізій 1-ї гвардійської танкової армії, яка до 24 лютого вважалася головною механізованою силою росії. Саме вона мала стати ключовою силою держави-агресорки у війні.

Перехоплені листи вказують на поширені моральні проблеми серед найбільш елітних підрозділів росії та погіршення звичайних можливостей росії проти НАТО,

– заявили дослідники інституту.

Окупанти формують новий добровольчий корпус

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що росія вже почала формувати 4-й добровольчий армійський корпус. Все тому, що 3-й корпус протримався в Україні лише кілька днів. Його відправили стримати контрнаступ ЗСУ на Харківщині, але новоприбулі втікали з України, як і решта російських окупантів.

То ж дослідники вважають, що новий корпус не вплине на ефективність дій ворожої армії.

Це може вас зацікавити – у Яровій на Донеччині підняли прапор України: відео