На моральный дух оккупантов оказало большое влияние успешное контрнаступление Вооруженных Сил Украины на Харьковщине. В "депрессию" впали даже элитные подразделения государства-агрессора.

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Подразделения, которые должны были стать ключевыми в войне, пишут вопиющие доклады

Независимое белорусское СМИ опубликовало документы, оставленные российскими солдатами из части 31135 1-го мотострелкового полка 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, когда те массово бежали из Изюма. Документы датированы 30 августа, то есть еще до начала контрнаступления ВСУ, как утверждают аналитики Института американского изучения войны.

В этих записках россияне просят командиров уволить их со службы из-за постоянной физической и моральной усталости.

В то же время украинская разведка установила, что 90% личного состава 1-го мотострелкового полка написали вопиющие доклады о боевом состоянии еще 23 мая этого года. В ISW отметили, что 2-я гвардейская мотострелковая дивизия – одна из трех дивизий 1-й гвардейской танковой армии, которая до 24 февраля считалась главной механизированной силой россии. Именно она должна стать ключевой силой государства-агрессора в войне.

Перехваченные письма указывают на распространенные моральные проблемы среди наиболее элитных подразделений России и ухудшение обычных возможностей России против НАТО,

– заявили исследователи института.

Оккупанты формируют новый добровольческий корпус

Накануне аналитики американского Института изучения войны сообщили, что Россия уже начала формировать 4-й добровольческий армейский корпус. Все потому, что 3-й корпус продержался в Украине всего несколько дней. Его отправили сдержать контрнаступление ВСУ на Харьковщине, но новоприбывшие бежали из Украины, как и все остальные российские оккупанты.

Так что исследователи считают, что новый корпус не повлияет на эффективность действий вражеской армии.

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