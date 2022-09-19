Нерегулярные подразделения мало чем помогут россии, – ISW

О формировании нового корпуса сообщил российский военный блогер. Аналитики американского Института изучения войны считают, что эта информация может быть правдивой, ведь в россии в последнее время начали активно формировать региональные отряды.

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Ранее субъекты россии начали объявление о контрактной службе в добровольческих частях приблизительно во время формирования 3-го армейского корпуса. Российские силы все активнее вербуют пленных, привлекая казацкие отряды, и тайно мобилизуют мужчин из оккупированных Донецкой и Луганской областей.

– говорится в сообщении.

Исследователи считают, что формирование таких подразделений мало придает боевой мощи российским силам, воюющим в Украине. Ведь 3-й корпус, который держал позиции в Харьковской области, не смог эффективно обороняться и просто "растаял". Поэтому эти формирования практически не влияют на ход войны.

Новые корпуса приведут к напряжению в российской армии

Формирование таких подразделений приведет к одному – усиление напряжения, неравенства и отсутствия сплоченности в российской армии. Российские СМИ еще раньше писали о случаях дискриминации внутри чеченских подразделений. Их командование сначала отправляет в бой военных других национальностей, а только тогда – чеченцев.

Кроме того, враг может столкнуться с проблемами в поведении заключенных, брошенных на войну. Ведь они были осуждены за насильственные преступления.

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В ISW отметили, что все воюющие за россию подразделения имеют разный уровень военной подготовки, децентрализованную командную структуру, разное восприятие войны и мотивацию к борьбе. Единственное, что их объединяет – это абсолютно неадекватная подготовка.

3-й корпус продержался несколько дней

Ранее СМИ заявили, что 3-й армейский корпус россии продержался на войне против Украины всего несколько дней. Оккупантов отправили в бой, чтобы помешать контрнаступлению ВСУ в Харьковской области. Однако новая группировка потерпела поражение и убегала с поля боя вместе с другими "товарищами".

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