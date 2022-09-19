Нерегулярні підрозділи мало чим допоможуть росії, – ISW

Про формування нового корпусу повідомив російський військовий блогер. Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що ця інформація може бути правдивою, адже в росії останнім часом почали активно формувати регіональні загони.

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Раніше суб'єкти росії почали оголошення про контрактну службу в добровольчих частинах приблизно під час формування 3-го армійського корпусу. Російські сили дедалі активніше вербують полонених, залучаючи козацькі загони, та таємно мобілізують чоловіків з окупованих Донецької та Луганської областей,

– мовиться у повідомленні.

Дослідники вважають, що формування таких підрозділів мало додає бойової потужності російським силам, які воюють в Україні. Адже 3-й корпус, який тримав позиції на Харківщині, не зміг ефективно оборонятися й просто "розтанув". Тому ці формування практично не впливають на перебіг війни.

Нові корпуси призведуть до напруги в російському війську

Формування таких підрозділів призведе до одного – посилення напруги, нерівності та відсутності згуртованості у російському війську. Російські ЗМІ ще раніше писали про випадки дискримінації всередині чеченських підрозділів. Їхнє командування спершу відправляє в бій військових інших національностей, а лиш тоді – чеченців.

Крім того, ворог може зіткнутися з проблемами в поведінці в'язнів, яких кинули на війну. Адже ті були засуджені за насильницькі злочини.

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В ISW зазначили, що всі підрозділи, які воюють за росію, мають різний рівень військової підготовки, децентралізовану командну структуру, різне сприйняття війни та мотивацію до боротьби. Єдине, що їх об'єднує – це абсолютно неадекватна підготовка.

3-й корпус протримався кілька днів

Раніше ЗМІ заявили, що 3-й армійський корпус росії протримався на війні проти України лише декілька днів. Окупантів відправили у бій, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ на Харківщині. Однак нове угруповання зазнало поразки й втікало з поля бою разом з іншими "товаріщами".

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