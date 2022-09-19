Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що українська авіація загалом вдарила по 16 скупченнях росіян і їхньої техніки на Луганщині.

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"Оперативна ситуація поки залишається без змін. Що стосується "бавовни" (не конкретизуватимемо, чому там стаються ті вибухи), то вона відбувається достатньо влучно. Вона стається або в готелях, або в гуртожитках, де і проживають компактно представники російської армії", – сказав Гайдай.

У росіян знову втрати

За словами керівника адміністрації, окупанти мають великі втрати за останній час. Вороги стягують війська до лінії фронту.

Лише вночі (з 17 на 18 вересня – 24 канал) стався вибух у Сватовому. Мовиться про колишню автостанцію, де облаштували готель. Приблизно 200 солдатів російської армії там загинули, – повідомив Гайдай

Він додав, що росіяни активно готуються до оборони. Проте їхні склади так само вибухають. Відтак, вороги можуть мати певні проблеми з боєкомплектами.

"Окупанти дуже активно глушать весь зв'язок – як мобільний, так і інтернет. Роблять ретельні перевірки місцевому населенню", – додав Гайдай.

Вибух у Сватовому

У колишньому автовокзалі Сватового отаборилися російські окупанти. Від споруди й ворогів не залишилося майже нічого. Фото з наслідками опублікував Сергій Гайдай. Він зазначив, що причина вибуху наразі невідома.

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