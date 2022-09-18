Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Раніше повідомлялось, що росіяни накопичують техніку біля адмінкордону на Луганщині.
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Ситуація на територіях, де не було бойових дій
Гайдай зазначив, що територія, де не було активних бойових дій – це сільська місцевість. Люди мають під рукою дрова, вугілля, тому більш-менш нормально перезимувати там можна буде.
Є їжа, молоко. Тобто сільська місцевість більш упевнено себе почуває,
– зауважив голова Луганської ОВА.
Ситуація на територіях, де були бойові дії
Він продовжив, що на тих територіях, які росіяни фактично стерли з лиця землі – жах. Воду й газ не відновили, будинки – також. Повноцінно пережити опалювальний період у містах неможливо взагалі. Це стосується зокрема Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська.
"Люди шукають можливість виїхати в ту ж сільську місцевість і заселитись у порожні будинки. Навіть якщо вони чужі, аби просто там перезимувати", – наголосив Гайдай.
Голова Луганської ОВА додав, що страшно уявити, що буде з багатоповерховими й багатоквартирними будинками в містах, де відсутні вікна й дахи. Вони повимерзають, і після зими їх треба буде просто розбирати.
Дехто лишається в містах
Гайдай розказав, що дехто залишається зимувати в містах. Приблизно 10% населення. Вони готуються до того, щоб самостійно опалювати квартири буржуйками. Внаслідок цього можна готуватись до того, що в містах не буде дерев. На вулицях, дворах і парках. У ліси йти дуже небезпечно.
Якщо люди підуть у ліси, вони будуть підриватись. Такої кількості обстрілів, нерозірваних снарядів, мін, ракет, мені здається, нема ніде в Україні, тільки в Луганській і Донецькій областях,
– підкреслив голова Луганської ОВА.
Він додав, що світла в будинках немає. Посеред квартири доводиться ставити буржуйку. Поруч – будинки з вибитими вікнами, і там стоїть постійно гул від протягу. Ситуація абсолютно жахлива.
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