Як зазначив глава ОВА Сергій Гайдай, російські військові починають скупчувати техніку поблизу адмінкордону Луганщини. Це означає, що окупанти готові до контрнаступу ЗСУ.

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Будують оборонні споруди та скупчують техніку

Гайдай підкреслив, що на Луганщині ворог продовжує будівництво оборонних споруд. Причиною цього є колосальні втрати, яких бійці країни-агресорки зазнали на Харківщині. Крім того, в області не припиняють шукати чоловіків на вулицях, щоб відправити їх на фронт.

Майже у всіх населених пунктах поблизу адміністративної меж області спостерігається одне і те ж. Окупанти підтягують туди свою техніку. Зокрема, до Троїцького, Сватового, Рубіжного, а також Попасної.

Раніше Сергій Гайдай наголосив на тому, що миттєвого сценарію звільнення Луганщини не вийде. За його словами, у Сватовому та Троїцькому російські військові буквально "зариваються", облаштовуючи свій захист.

Що стосується примусової мобілізації, то її здійснюють навіть в обласному центрі. Крім Луганська, чоловіків виловлюють у Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному й інших містах. Зауважимо, що напередодні про це розповідав журналіст Денис Казанський.

Зауважимо, що на окупованих територіях Луганської області вкрай неспокійно. Чого лише вартий вибух, який пролунав раніше в самому обласному центрі.

Біля "прокуратури" стався вибух

За попередньою інформацією, свіжу "бавовну" привезли неподалік споруди генеральної прокуратури квазіреспубліки "лнр". Про вибух повідомили самі пропагандисти, які навіть опублікували відео. На ньому можна побачити, що внаслідок цього у будівлі повилітали вікна.

Пізніше у телеграм-каналах окупантів почали висловлювати занепокоєння. Пов'язане воно з тим, що внаслідок вибуху постраждав псевдогенпрокурор квазіреспубліки. А ще через кілька годин надійшла інформація, що цієї партії "бавовни" сєргєй горєнко не пережив.

Варте уваги – окупант в істериці проситься додому: дивіться відео