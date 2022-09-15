Харківський миттєвий сценарій не повториться. За Луганську область доведеться тяжко битися. Про це повідомив очільник регіону Сергій Гайдай.

Важливо Окупанти повернулися до Кремінної та позривали українські прапори, – Гайдай

Яка нині ситуація на Луганщині

За словами Гайдая, наразі росіяни готуються до оборони. Вони стягують війська у Сватове та Троїцьке та "зариваються" там.

Сватове було для них як перевалочна база. Вони залишали там війська, формували певні підрозділи та відправляли на різні напрямки,

– зазначив очільник регіону.

Він наголосив, що ситуація для російських окупантів погіршилась. Загарбники мають проблему – через потужні бої в них закінчується "гарматне м'ясо", тож зараз збирають чоловіків по тюрмах.

Українські захисники звільняють Луганщину: що відомо

ЗСУ продовжують звільняти населені пункти Луганщини. Очільник ОВА Сергій Гайдай додав, що протягом доби ЗСУ завдали 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки росіян.

Зранку 11 вересня український прапор замайорів у селищі Піщане, що в Старобільському районі Луганської області. Згодом вони деокупували село Куземівку. Про це раніше повідомив Гайдай. Він також виклав фото, на яких можна побачити, що на вишці вітер підхоплює наш стяг.

Зауважимо, що Куземівка – село у Сватівському районі. Тож є всі шанси, що невдовзі ми почуємо хороші новини і про саме Сватове. А вже після нього можна буде вийти до Рубіжного та братися за повернення контролю над Сєвєродонецьком.

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