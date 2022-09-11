Прапор України замайорів у Старобільському районі

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував фото, як український прапор замайорів у селищі Піщане у Старобільському районі.

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Селище розташоване на схід від Сватового. Прапор України з'явився зранку 11 вересня на одній з ліній електропередач.



Прапор України в Піщаному / Фото Сергія Гайдая

Яка ситуація у Луганській області на тлі контрнаступу ЗСУ

Українські військові розпочали контрнаступ на декількох напрямках і чи не найприємніші новини надходять з Харківщини. Там до виходу на державний кордон залишилося 50 кілометрів.

Водночас стриманий оптимізм відзначають і в Луганській області. Сергій Гайдай ще 6 вересня інформував, що українські військові змогли трішки просунутися на Луганщині. Очільник Луганської ОВА повідомляв, що в ЗСУ "непогані перспективи".

10 вересня повідомлялося, що українські військові вже на околицях Лисичанська. Також Сергій Гайдай опублікував відео, як ЗСУ в'їжджають у Сєвєродонецький район.

Український прапор з'явився у Кремінній. Там окупанти та гауляйтери бояться чіпати синьо-жовтий стяг. Сергій Гайдай повідомив, що росіяни та гауляйтери тікають навіть з тих територій Луганської області, які були окуповані у 2014 році.

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