Окупанти зосередилися на Бахмуті

Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він заявив, що ситуація на Луганщині залишається дуже важкою.

До теми ЗСУ відбили кілька атак та вдарили по ворогу на Запоріжжі: карта бойових дій станом на 8 вересня

Водночас Сергій Гайдай підкреслив, що на частинці Луганщини, де українські захисники тримають оборону, наразі ситуація не найгарячіша.

Очільник Луганської ОВА заявив, що основні зусилля російська армія кинула на захоплення Бахмута.

"Всі резерви кидають туди", – сказав Гайдай.

Він розповів, що через успіхи ЗСУ на Херсонщині та Харківщині росія перекидає свої війська. Тому навантаження на Луганщині трішки менше.

Враховуючи, що ЗСУ мають певні успіхи і в Херсонській і Харківській областях, то росіяни перекидають у різні напрямки війська, щоб сильно там не провалитися. І тому в нас трішки менше навантаження. І перспективи принципі непогані, але про це поки не будемо говорити,

– повідомив Гайдай.

Яка ситуація на Луганщині

Російські військові окупували Сєвєродонецьк і Лисичанськ, однак не змогли вийти на адміністративні межі Луганської області.

Раніше Сергій Гайдай інформував, що російська армія не може прорвати оборону ЗСУ біля Лисичанського нафтопереробного заводу. За його словами, там тривають бойові дії.

Також очільник Луганської ОВА зазначив, що найважчі бої тривають на напрямку Бахмута.

5 вересня у Луганській ОВА інформували про втрати ворога у Кремінній. За словами Гайдая, унаслідок "бавовни" було знищено до 400 людей особового складу та близько 100 одиниць ворожої техніки.

Також Сергій Гайдай інформував, що ЗСУ вдалося просунутися на кілька сотень метрів на Луганщині.

Дізнайтесь більше – карта бойових дій 8 вересня: дивіться відео