Про надзвичайно цінні та важливі здобутки наших військових розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також зауважив, що ворог продовжує зазнавати втрат у регіоні.

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ЗСУ починають відвойовувати Луганщину

Ясна річ, що говорити про якісь блискавичні здобутки не доводиться. Але всі ми знаємо, якою ціною вдається повертати собі кожен квадратний метр. Тож відповідні новини – причина для неабиякої гордості за наших військових.

Якщо конкретніше, то за минулу добу ЗСУ вдалося просунутися на кілька сотень метрів на Луганщині. Як зазначив Гайдай, наші військові не лише відбили атаки ворога. Їм ще й вдалося просунутися та закріпитися на нових позиціях.

Ворог продовжує зазнавати втрат

Як зауважив глава ОВА, на Луганщині продовжують спостерігати за надходженнями величезної кількості "бавовни". Її доставляють до тих споруд, які займають російські загарбники. За словами Гайдая, упродовж минулого тижня вдалося знищити близько 400 солдатів країни-агресорки у Кремінній, але в різних місцях. Крім того, на брухт перетворили ще 100 одиниць техніки ворога.

Українці вже святкують ювілей

Окупанти вже перетнули чергову межу у зборі глядачів на "концерті кобзона". Мовиться про те, що нашим військовим вдалося ліквідувати 50 150 російських загарбників. Додамо, що упродовж минулої доби лави "двохсотих" поповнили ще 350 бійців країни-агресорки.

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Крім того, на брухт уже вдалося перетворити 2077 танків, 4484 бойових броньованих машин, 1179 артилерійських систем, 296 РСЗВ, 156 засобів ППО, а також 109 одиниць спеціальної техніки.

А ще на балансі ворожого війська на 236 літаків, 207 гелікоптерів, 876 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 209 крилатих ракет, 15 суден і 3305 автомобілів й автоцистерн менше.

Відразу ж обмовимося, що під час прочитання цієї новини на "концерт кобзона" могли відправити чергового глядача. А разом із ним – машину, якою він обстрілював як цивільних, так і військових.

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