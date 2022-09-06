О чрезвычайно ценных и важных достижениях наших военных рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он также отметил, что враг продолжает нести потери в регионе.

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ВСУ начинают отвоевывать Луганскую область

Понятное дело, что говорить о каких-то молниеносных достижениях не приходится. Но все мы знаем, какой ценой удается возвращать себе каждый квадратный метр. Поэтому соответствующие новости – причина для большой гордости за наших военных.

Если конкретнее, то за минувшие сутки ВСУ удалось продвинуться на несколько сотен метров в Луганской области. Как отметил Гайдай, наши военные не только отбили атаки врага. Им еще удалось продвинуться и закрепиться на новых позициях.

Враг продолжает нести потери

Как отметил глава ОВА, в Луганской области продолжают наблюдать за поступлениями огромного количества "хлопка". Его доставляют к тем сооружениям, которые занимают российские захватчики. По словам Гайдая, в течение прошлой недели удалось уничтожить около 400 солдат страны-агрессора в Кременной, но в разных местах. Кроме того, в лом превратили еще 100 единиц техники врага.

Украинцы уже празднуют юбилей

Оккупанты уже пересекли очередную границу в сборе зрителей на "концерте кобзона". Речь идет о том, что нашим военным удалось ликвидировать 50 150 российских захватчиков. Добавим, что за прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили еще 350 бойцов страны-агрессора.

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Кроме того, в лом уже удалось превратить 2 077 танков, 4 484 боевые бронированные машины, 1 179 артиллерийских систем, 296 РСЗО, 156 средств ПВО, а также 109 единиц специальной техники.

А еще на балансе вражеского войска на 236 самолетов, 207 вертолетов, 876 БпЛА оперативно-тактического уровня, 209 крылатых ракет, 15 судов и 3 305 автомобилей и автоцистерн стало меньше.

Сразу же оговоримся, что во время прочтения этой новости на "концерт кобзона" могли отправить очередного зрителя. А вместе с ним – машину, которой он обстреливал как гражданских, так и военных.

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