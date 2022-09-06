ЗСУ продовжують поповнювати статистику втрат ворога. А це означає, що з кожним днем ми все більше наближаємося до нашої перемоги. А вона неодмінно буде за нами!

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Збили відразу 5 крилатих ракет

Як зауважили у Повітряних силах ЗСУ, близько 08:00 на Півдні та Сході України ефективно свою роботу виконували зенітні ракетні війська. Їм вдалося збити п'ять з шести випущених крилатих ракет Х-101. Ними ворог атакував нашу державу з району Каспійського моря з літаків Ту-95МС.

Також підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили ударний вертоліт. Мовиться про Ка-52 "Алігатор".



Повітряні сили знищили 5 з 6 випущених крилатих ракет / Інфографіка Повітряних сил

Оскільки ми заговорили про крилаті ракети, випущені по Україні, то нагадаємо про одну, яка, на жаль, таки влучила у ціль.

Ворог атакував Кривий Ріг

Об 08:07 мережею поширили повідомлення про те, що у Кривому Розі пролунали вибухи. Про них розповідали місцеві мешканці. Тоді, за попередньою інформацією, мовилося про роботу ППО.

Утім, об 08:13 додаткові відомості надійшли від глави військової адміністрації Олександра Вілкула. Він зауважив, що у місті таки були "прильоти". Тож мешканців тоді попрохав не покидати укриттів.

Трішки пізніше користувачі мережі поширили відео. На ньому можна розгледіти густий стовп диму, який здіймається над Кривим Рогом. За словами очевидців, він помітний практично з будь-якого району міста.

Невдовзі надійшла інформація від глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка. Він зауважив, що внаслідок ракетного обстрілу спалахнула сильна пожежа на нафтобазі. На місці події вже працюють як вогнеборці, так і пожежний потяг. Що стосується масштабів руйнування та відомостей про постраждалих, то все це ще з'ясовується.

Варте уваги – де були "прильоти" під час всеукраїнської повітряної тривоги: дивіться відео