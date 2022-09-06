Ранок 6 вересня став неспокійним для мешканців усієї України. Спочатку повітряні тривоги пролунали на Сході та Півдні, а потім – на всій території нашої держави.

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У Кривому Розі чули вибухи

Об 08:07 надійшло повідомлення про вибухи у Кривому Розі. Про це повідомили в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ", посилаючись на інформацію від місцевих мешканців. За попередньою інформацією, вони могли чути роботу ППО.

А вже об 08:13 надійшла інформація від глави військової адміністрації Кривого Рогу. Олександр Вілкул підтвердив ракетні удари по місту та закликав мешканців не покидати укриттів.

Невдовзі у мережі опублікували відео, на якому можна побачити густий стовп чорного диму. Він здіймається над Кривим Рогом. Як зазначають, його видно практично з усіх районів міста.

Над Кривим Рогом здіймається густий дим внаслідок атаки: дивіться відео

Зранку пролунали сирени

Зауважимо, що близько 07:01 в Україні почали вмикати повітряну тривогу. Спочатку сирени лунали на Сході та Півдні нашої держави. Потім вони перекинулися ще й на Північ та Центр. А вже близько 07:40 сповіщення про загрозу ракетного удару чули мешканці Заходу України.

Додамо, що о 07:08 місцеві мешканці розповіли про вибухи, які вони чули у тимчасово окупованому Херсоні. Про це повідомили кореспонденти "Суспільного".

Наголошуємо на тому, що ігнорувати повітряні тривоги ні в якому разі не варто. Щойно пролунали сирени – негайно вирушайте до укриття. Залишатися там слід доти, поки не буде сигналу про відбій. Це може врятувати вам життя.

Що стосується інших ракетних ударів, то їх зафіксували ввечері 5 вересня та цієї ночі у Харкові. Близько 22:15 надійшло повідомлення про вибухи, а вже об 00:18 – повітряну тривогу та ще одні вибухи.

Як розповів мер Харкова Ігор Терехов, окупанти обстріляли Індустріальний район. Одна з ракет влучила у житловий будинок. Під його завалами виявили тіло жінки. Інша ракета впала поблизу житлового будинку. Уламки, які розлетілися навколо, спричинили пожежу.

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