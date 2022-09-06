Неспокійним став ранок для мешканців низки областей України. На Сході та Півдні пролунали повітряні тривоги. Зауважимо, що вже об 08:32 по всій території нашої країни пішли відбої.

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Де пролунали повітряні тривоги

Сумська,

Харківська,

Полтавська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька

Херсонська,

Миколаївська,

Одеська області.

Також нагадаємо, що з 4 квітня не вимикають сирени у Луганській області. Відповідне рішення місцева влада ухвалила ще тоді у зв'язку з регулярними обстрілами, які не вщухали.



Карта повітряних тривог станом на ранок 6 вересня 2022 / Скриншот карти

Зауважимо, що о 07:08 кореспонденти "Суспільного" повідомили про вибухи. Їх чули у тимчасово окупованому Херсоні. Вже близько 08:07 стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Як зазначив глава військової адміністрації, по місту ворог завдав ракетних ударів. Крім того, про інформація про вибухи надходила з Запорізької та Миколаївської областей.

Додамо, що о 07:29 карта повітряних тривог продовжила "червоніти". Сирени також увімкнули у решті областей, крім Заходу України.



Карта повітряних тривог станом на 07:35 6 вересня / Скриншот карти

Уже об 07:40 про повітряну тривогу оголосили й на Заході України. Тож наразі вся територія нашої держави перебуває під загрозою ракетних обстрілів.

Наголошуємо на тому, що ризик ракетних ударів зберігається по всій території України. Наразі немає абсолютно безпечних місць, які б не могли бути гіпотетичними мішенями ворога. Тож щойно вмикається повітряна тривога у вашому регіоні – негайно ж вирушайте до укриття. Там слід перебувати доти, поки не буде сигналу про відбій. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

Що стосується обстрілів, то ввечері та вночі 6 вересня російські військові знову атакували Харків. Як зазначив міський голова Ігор Терехов, не минулося без жертв.

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Перші повідомлення про вибухи у Харкові надійшли ще об 22:15 5 вересня. Вже об 00:18 в області знову оголосили про повітряну тривогу. Зауважимо, що майже відразу ж місцеві мешканці повідомили про те, що чують вибухи в обласному центрі.

Невдовзі Терехов зауважив, що ворог обстріляв Індустріальний район міста. Він зазначив, що одна з ракет росіян поцілила у житловий будинок. Під час розбирання завалів виявили тіло жінки, чиє життя забрали окупанти. Що стосується іншого снаряда окупантів, то він впав неподалік житлового будинку. Стало відомо про пожежу, яка спалахнула внаслідок удару.

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