Беспокойным стало утро для жителей ряда областей Украины. На Востоке и Юге раздались воздушные тревоги . Заметим, что уже в 08:32 по всей территории нашей страны пошли отбои.

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Где раздались воздушные тревоги

Сумская,

Харьковская,

Полтавская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская

Херсонская,

Николаевская,

Одесская области.

Также напомним, что с 4 апреля не выключают сирены в Луганской области. Соответствующее решение местные власти приняли еще тогда в связи с неумолкающими регулярными обстрелами.



Карта воздушных тревог на утро 6 сентября 2022 / Скриншот карты

Заметим, что в 07:08 корреспонденты "Суспильного" сообщили о взрывах. Их слышали во временно оккупированном Херсоне. Уже около 08:07 стало известно о взрывах в Кривом Роге. Как отметил глава военной администрации, по городу враг нанес ракетные удары . Кроме того, информация о взрывах поступала из Запорожской и Николаевской областей .

Добавим, что в 07:29 карта воздушных тревог продолжила "краснеть". Сирены также включены в остальных областях, кроме Запада Украины.



Карта воздушных тревог на 07:35 6 сентября / Скриншот карты

Уже в 07:40 о воздушной тревоге объявили и на Западе Украины. Поэтому вся территория нашего государства находится под угрозой ракетных обстрелов.

Отмечаем, что риск ракетных ударов сохраняется по всей территории Украины. Пока нет абсолютно безопасных мест, которые не могли бы быть гипотетическими мишенями врага. Так как только включается воздушная тревога в вашем регионе – немедленно отправляйтесь к укрытию. Там следует находиться, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

Что касается обстрелов, то вечером и ночью 6 сентября российские военные снова атаковали Харьков. Как отметил городской голова Игорь Терехов, не обошлось без жертв.

Россияне убили жительницу Харькова этой ночью

Первые сообщения о взрывах в Харькове поступили еще в 22.15 5 сентября. Уже в 00:18 в области снова объявили о воздушной тревоге. Заметим, что почти сразу местные жители сообщили о том, что слышат взрывы в областном центре.

Вскоре Терехов заметил, что враг обстрелял Индустриальный район города. Он отметил, что одна из ракет россиян попала в жилой дом. При разборе завалов обнаружили тело женщины, чью жизнь унесли оккупанты. Что касается другого снаряда оккупантов, то он упал неподалеку от жилого дома. Стало известно о пожаре, который вспыхнул в результате удара.