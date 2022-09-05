Своими мыслями касательно расширения контрнаступления на Востоке поделился журналист 24 канала Алексей Печий. Он также объяснил, как успехи наших военных влияют на настроение как в кремле, так и в армии россии.

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Украинские силы добились значительного успеха в контрнаступлении не только на Юге, но и на Востоке Украины, – отмечают в Институте изучения войны. В частности, накануне Зеленский заявил об освобождении нескольких населенных пунктов, а также добавил, что оккупанты уже начали бежать даже из Крыма. Конечно, в россии продолжают рассказывать о невероятных успехах оккупантов и о том, что наступление ВСУ уже захлебнулось. В то же время коллаборанты в Херсонской области вдруг заявили, что они откладывают проведение псевдореферендума из-за контрнаступления ВСУ.

Но напряженная ситуация сейчас и на Донбассе, где враги пытаются продвигаться вперед, но сталкиваются с отпором ВСУ. Соответственно, по данным ОК "Юг", уже зафиксирован бунт среди боевиков "днр", которых накануне хвалил путин. Вместо этого ВСУ могут все же получить танки Leopard от Германии, а Британия готова обучать гораздо больше наших военных.

Итак, подробнее о расширении контрнаступления ВСУ и на Юге, и на Востоке, а также о том, чем может ответить кремль и как изменится помощь Запада уже в ближайшее время, – дальше с вами об этом и поговорим.

ВСУ продолжают освобождать территории

Накануне, в традиционном обращении президент Зеленский частично нарушил информационный режим тишины по поводу контрнаступления ВСУ. Это он сделал для того, чтобы рассказать о достижениях наших защитников. Президент сообщил об освобождении двух населенных пунктов на Юге Украины и одного – в Донецкой области.

Эту же информацию независимо подтвердили и в Институте по изучению войны. А еще аналитики добавляют, что украинское контрнаступление заметно развивается не только на Юге, но и на Востоке. В частности, известно, что украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области:

накануне освободили Высокополье на востоке Херсонщины,

а за прошедшие сутки еще и закрепились на территории за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Но, прежде чем продолжить говорить об успехах ВСУ на Донбассе, я хочу сделать маленькое лирическое отступление, потому что оно важно в контексте развития событий. Помните, как в Калининграде на 1 сентября путин рассказывали детям, что война в Украине – это защита самой россии. Мол, в Украине создан "антироссийский анклав", угрожающий безопасности страны-агрессора.

Следовательно, оккупанты, идущие воевать против нашего государства, по призыву диктатора, якобы умирают уже за Родину. Это такой призыв к пушечному мясу, чтобы оно не имело никаких сомнений в том, стоит ли идти в атаку. Это банальный психологический прием, чтобы мобилизовать дополнительные силы, а также придать уверенность деморализованным войскам, которые уже "варятся" в этой войне. Но, когда раздаются такие речи уже от путина, это признак того, что у кремля большие проблемы с личным составом и не только.

Сегодня же владимир путин поехал на Камчатку, где, опять же перед детьми, призвал то же пушечное мясо с оккупированных территорий Донетчины и Луганщины идти в бой. В частности, диктатор вкладывал в головы боевиков мнение о "неонацистском режиме" в Киеве. А еще он заявил, что цитирую: "та трагедия, которая сейчас происходит на Донбассе, – это результат деятельности националистического режима, который в 2014 году захватил власть, а затем развернул боевые действия на Донбассе".

А также он добавил, что россия якобы пыталась мирным путем "урегулировать конфликт", но не получилось. То есть, путин снова повторил боевикам так называемых "лднр" басню о "8 лет бомбили Донбасс". Но это еще было не все – главное прозвучало впоследствии: диктатор цинично посочувствовал жителям Донбасса и похвалил боевиков псевдореспублик "за мужество", которые, по его мнению, воюют лучше профессиональных бойцов.

И опять же это по сути призыв к боевикам без колебаний идти умирать за имперские амбиции диктатора. И позже я объясню почему для кремля столь важно делать такие призывы прямо сейчас.

Дело в том, что накануне путин поставил задачу перед оккупантами: захватить всю Донецкую область до 15 сентября. Но все идет в совершенно обратном направлении. По данным Института по изучению войны, 4 сентября российские войска не проводили наземных штурмов вблизи Северска, а продолжали регулярные обстрелы населенных пунктов в этом районе. Также оккупанты совершили ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Бахмута. Но никакого результата это не дало.

Так же безрезультатно враги пытались продвинуться вперед к северо-западу от Донецка. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные наступления вблизи Первомайского и Песков. Кроме того, они продолжали обычные артиллерийские удары по линии фронта Авдеевка – Донецк.

На Запорожском направлении оккупанты вообще не совершали никаких наступательных действий. Поэтому, в такой ситуации, чтобы изобразить хоть какой-то успех, российские пропагандисты утверждают, что боевики вагнера захватили большую часть Кодемы. Но, по данным аналитиков Института, бои в этом районе продолжаются. А значит, это очередной фейковый захват чего-то россиянами.

Но главное даже не то, что россияне не могут продвигаться. А то, что ВСУ двигаются вперед уже и на Донбассе. Наши военные уже освободили один из населенных пунктов и значительно усилили свое тактическое положение на Донбассе.

Россияне потеряли контроль на фронте

Так, враги теряют не только позиции, но и способность контролировать ситуацию на фронте. И это хороший знак для Украины: захватчики слабеют на глазах. А ведь это только начало наступления ВСУ. Аналитики Института по изучению войны утверждают, что, учитывая сегодняшнюю ситуацию, скорость контрнаступления ВСУ будет резко меняться с каждым днем. А все потому, что украинские войска лишают россиян необходимых поставок, уничтожают их командование и лишают контроля над ситуацией. А также ослабляют их моральный дух.

Конечно, россияне будут время от времени контратаковать. И, возможно, даже будут отвоевывать часть утраченных позиций. Не пройдет и без артиллерийских и воздушных атак по освобожденным населенным пунктам, а также нашему войску. Но с каждым днем способности российской армии будут продолжать таять.

Впрочем, вопреки всем потерям и низкому моральному духу врагов, кремль все равно будет гнать их на захват Донецкой области. В Британской разведке уверены, что, несмотря на эффект украинских наступательных действий, основной целью россии в Украине остается наступательная операция на Донбассе. Мол, призывы путина к оккупантам и боевикам из "ЛДНР" – это попытка реализовать политическую цель россии. Речь идет об объявлении об "освобождении" Донбасса от мифических нацистов. Впрочем, даже на самых успешных для врагов направлениях, скорость их продвижения не позволяет хвастаться новыми захватами. Подбрасывает хвороста в костер улучшение положения ВСУ.

И именно на этом этапе наконец-то произошел перелом. Кто следит за моими эфирами, помнит, что я говорил о том, что российская пропаганда пытается максимально скрыть реальные последствия украинского контрнаступления. Она рассказывает, что оно уже давно захлебнулось. Но так же я говорил, что долго скрывать такое положение дел не получится. Так что придется как-то объяснять российскому "населению", что же происходит.

И вот Институт по изучению войны сегодня утверждает, что даже прикормленные кремлем российские милитари блоггеры начали более реалистично описывать ситуацию на фронте. Заметим, что прежде они пели в унисон оптимистической риторике кремля. Но дальше будет еще больше признаний. Ведь среди оккупантов уже начинаются бунты. В частности, в ОК "Юг" сообщили, что на фронте начался бунт одного из подразделений боевиков так называемой "днр". Поэтому фсбшники просто вывезли их с линии фронта. Дальнейшая судьба неизвестна.

Работа ВСУ по уничтожению вражеской логистики проходит хорошо, ведь оккупанты уже не могут подвозить на передовую даже воду и еду своим солдатам. Кроме того, деморализация врага еще и поднимает боевой дух наших партизан на оккупированных территориях. В частности, по данным Мариупольского городского совета, в оккупированном Мариуполе набирает обороты сопротивление. В мэрии объясняют это тем, что жители не удовлетворены оккупационными властями.

По словам представителей мэрии, все больше фиксируют движение российской техники, сообщают о предателях и подчеркивают, что Мариуполь – это Украина. И, действительно, даже публично появляется все больше свидетельств о хорошей работе партизан в городе. Власти просят сообщать о коллаборантах, перемещении врага, хранении техники или присоединяться к сопротивлению.

Поэтому Донетчину захватить врагу никто не даст – ни ВСУ, ни местное население. На сегодняшний день подконтрольными Украине остаются около 45% области. Но, к сожалению, эта территория постоянно обстреливается российскими оккупантами, из-за чего растет количество жертв и пострадавших среди мирного населения. Об этом заявил начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко. В то же время он заявил, что наступательные действия оккупантов не достигают успеха, а потому они и прибегают к артиллерийским и ракетным обстрелам украинских мирных городов.

Тем временем идет контрнаступление ВСУ, в первую очередь на Юге Украины, где наши военные преуспевают. В частности, по данным ОК "Юг", за минувшие сутки в районе Томиной Балки украинские военные уничтожили склад вражеских боеприпасов, а вблизи села Львовое – понтонную переправу. Кроме того, украинская авиация нанесла 21 удар по российским позициям, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам. Все это не оставляет врагу шансов на боевой успех и решение вопросов с логистикой. Ведь все переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ также продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. В результате на Юге уничтожено:

104 захватчика,

6 танков,

26 единиц другой бронированной техники,

9 гаубиц "Мста-С" и "Мста-Б",

а также беспилотный разведчик "Элерон-10".

Поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта БТГ 247 десантно-штурмового полка и 126 отдельной бригады береговой обороны в Николаевском и Бериславском районах.

И накануне руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталии Гуменюк в очередной раз объяснила тактику ВСУ на Юге. Она также подчеркнула, что у украинских защитников достаточно мощности и средств для того, чтобы не позволить российским оккупантам увеличивать количество своих сил на Южном направлении. Проще говоря, ВСУ планирует окончательно задушить силы врага, вынужденного сдавать позиции, ведь подвезти даже воду и еду становится все сложнее.

Псевдореферендумы оккупантов на паузе

И несмотря на предыдущие заявления врага о том, что у ВСУ нет успеха на Юге, уже даже коллаборанты признают обратное. Так, кирилл стремусов сообщил в эфире российских СМИ, что оккупанты "взяли паузу" в проведении псевдореферендума по "присоединению" Херсонской области к россии. Он уверяет, что оккупанты успели подготовиться к голосованию и даже планировали уже провести "волеизъявление" в ближайшее время. Но ВСУ сломали их планы, поэтому захватчики вынуждены переносить дату проведения голосования на неопределенное время.

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Сам стремоусов, как вы помните, сбежал из Херсона. И теперь этот трус оправдывается, мол, и без проведения псевдореферендума "Херсон навсегда российский", а люди буквально готовы "бежать" на голосование оккупантов. Но на самом деле все иначе, и ВСУ продолжают уничтожать врага и его планы.

Более того, все настолько "хорошо" у оккупантов, что по словам президента Зеленского, враги уже начали бежать из Крыма. И это, по его мнению, верный выбор. А значит, время освобождения полуострова все ближе. Кроме того, накануне Зеленский в очередной раз созвал Ставку Верховного Главнокомандующего уже третий раз за неделю. В ставке участвовали практически все руководители силовых структур, доложившие о продвижении на фронте и дальнейших планах. Подробностей президент не раскрыл, но добавил, что флаги Украины все чаще развеваются над ранее оккупированными городами.

Помощь цивилизованного мира нарастает

Напомним, что за нашим контрнаступлением следит Западный мир, и он готов помогать. В частности, Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных. Речь идет об обучении десятков тысяч солдат. Причем продолжительность боевого курса продлили с трех до пяти недель. А большая часть обучения будет и дальше проходить в Великобритании. Около 4700 военнослужащих уже прошли обучение на военных базах в Англии с начала обучения в июне. И командиры намерены продолжать поддержку, пока Украине будут нужны новые войска для борьбы с вторжением россии.

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К тому же, к программе подготовки украинских защитников уже присоединились военные инструкторы из восьми других стран, включая Новую Зеландию, Швецию и Нидерланды. Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что именно такие подготовленные по стандартам НАТО военные, будут дальше уничтожать врага на украинской земле.

Более того, появляются определенные сдвиги и по поставкам немецких танков Leopard 2. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем пути снабжения нашего государства боевыми танками. Он не раскрыл детали, но заявил, что обсуждение было конструктивным. И это важно, потому что Германия постоянно кивает на США и НАТО. Мол, если будет принято совместное решение о передаче современных танков, то и немцы к этому присоединятся. И вот уже 8 сентября в Германии будет проходить заседание формата Рамштайн. И сам факт того, что Шольц обсуждал пути поставок, уже свидетельствует о возможных положительных решениях предстоящей встречи.

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