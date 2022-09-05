Действо состоялось на всероссийском молодежном экологическом форуме. Даже во время разговоров об экологии путин не удержался, чтобы не вспомнить о мнимых украинских "неонацистах". Его тезисы распространили российские СМИ.

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Путин "поражен мужеством" мобилизованных с Донбасса

Российский агрессор вслух размышлял о так называемой "трагедии" на Донбассе. В его больной фантазии в 2014 году некий вымышленный "неонацистский режим" захватил власть в Украине. Именно эта нафантазированная "власть" якобы начала боевые действия на Донбассе. Понятно, что путин не говорил о том, что именно он отправил своих военных на Донбасс в 2014 году и поэтому там началась война. Путин хотел убедить граждан в том, что Украина внезапно решила побомбить сама себя в 2014 году.

Дальше его фантазия еще больше разгулялась. Всем известно, что россия проводит принудительную мобилизацию населения на оккупированном Донбассе. Жителей Луганской и Донецкой областей используют как "пушечное мясо" – именно их первыми бросают в бой. Людей вылавливают прямо посреди улиц, а некоторых даже "выкуривают" из домов. У большинства мобилизованных нет опыта участия в боевых действиях, они обычные работники предприятий, которых без учений бросают на передовую.

Однако даже и в этом путин решил придумать собственную "правду". В частности, он назвал незаконно мобилизованных из Донбасса чуть ли не войсками НАТО. Якобы они воюют "лучше, чем профессионалы". По словам агрессора, к этому мужчин мотивирует желание "защитить" свою фейковую республику.

Так что теперь у россии есть обязанность – защитить Донбасс. Интересно, как путин это будет делать, ведь защищать Донбасс нужно как раз от него.

Ну и в заключение он традиционно добавил, что Киев не хочет мирных переговоров. По-видимому, забыл отметить, что "мирные переговоры" в его воображении это капитуляция Украины.

Россия теперь "страна восходящего солнца"

Маразм путина касался не только Украины. Президент государства-агрессора заговорил и о Японии. Якобы это россия "настоящая" страна восходящего солнца, а никакая не Япония. В воображении политика россияне на Чукотке встречают солнце раньше японцев.

Путин выглядел очень странно

Комичности таким суждением агрессора придал его внешний вид. Путин сидел сжатый и перекособоченный и уже традиционно постоянно кашлял.

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