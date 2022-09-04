Посетит ли путин событие до сих пор точно неизвестно. Российские пропагандисты, ссылаясь на слова его пресс-секретаря дмитрия пескова, говорят, что участие путина в саммите G20 зависит от мер безопасности, информирует 24 канал.

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путин боится за свою безопасность

По словам пескова, в принятии решения об участии путина в саммите G20 будут учитываться "все факторы". Также примут во внимание так называемые "факторы безопасности".

Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, потому что приглашения на высшем уровне есть, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно,

– сказал он.

В 2022 году саммит G20 организует Индонезия. 19 августа президент страны Джоко Видодо сообщил, что владимир путин хочет лично принять участие в саммите на острове Бали в ноябре, который продлится с 15 по 16 ноября.

Участие путина на саммите G20

В США убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить саммит G20, если там будет российский диктатор владимир путин. В Совете нацбезопасности Белого дома говорится, что президент Джо Байден выступает за то, чтобы путина не приглашали на саммит – он не должен там быть.

Кандидат на кресло премьера Великобритании Риши Сунак призвал не допускать владимира путина на встрече G20. Свое заявление Сунак сделал после того, как российский диктатор принял предложение Индонезии поучаствовать в саммите G20 на Бали.

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