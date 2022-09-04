Чи відвідає путін подію досі точно невідомо. Російські пропагандисти, посилаючись на слова його прессекретаря дмітрія пєскова, кажуть, що участь Путіна у саміті G20 залежить від заходів безпеки, інформує 24 канал.

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путін боїться за свою безпеку

За словами пєскова, в ухваленні рішення про участь путіна в саміті G20 враховуватимуться "всі фактори". Також візьмуть до уваги так звані "чинники безпеки".

Для того, щоб прийняти рішення про формат нашої участі, тому що запрошення на вищому рівні є, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактори безпеки, звичайно,

– сказав він.

У 2022 році саміт G20 організовує Індонезія. 19 серпня президент країни Джоко Відодо повідомив, що володимир путін хоче особисто взяти участь у саміті на острові Балі у листопаді, який триватиме з 15 до 16 листопада.

Участь путіна на саміті G20

У США переконані, що президент України Володимир Зеленський повинен відвідати саміт G20, якщо там буде російський диктатор владімір путін. У Раді нацбезпеки Білого дому йдеться про те, що президент Джо Байден виступає за те, щоб путіна не запрошували на саміт – він не повинен там бути.

Кандидат на крісло прем'єра Великої Британії Ріші Сунак закликав не допускати владіміра путіна на зустрічі G20. Свою заяву Сунак зробив після того, як російський диктатор прийняв пропозицію Індонезії взяти участь у саміті G20 на Балі.

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