Сунак закликав відправити путіну чіткий сигнал

Один з двох претендентів на посаду прем'єр-міністра Британії закликав заборонити путіну відвідувати зустрічі G20 до тих пір, поки москва не зупинить війну в Україні.

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За словами Сунака, партнери Великої Британії по G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить російський диктатор.

Наші партнери і союзники по G20 несуть колективну відповідальність за те, що робить Путін. Він же несе відповідальність за те, що дітей вбивають в їх ліжках, поки вони сплять,

– сказав він.

Він закликав країни G20 відправити путіну чіткий сигнал про те, що у нього немає місця за столом переговорів до тих пір, поки він не припинить свою незаконну війну в Україні.

Зеленський і путін можуть зустрітися на саміті G20

В Офісі Президента України не виключали, що Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, який відбудеться 15 – 16 листопада на Балі. В ОП не виключають фізичну присутність на Балі, якщо там буде путін.

Та в кремлі одразу відхрестилися від зустрічі Зеленського та путіна, заявивши, що буцімто немає передумов.

Водночас у росії тривалий час не давали чіткої відповіді, чи приїде путін на Балі. Та зрештою кремлівський диктатор прийняв запрошення Індонезії.

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