Про це, пишуть російські ЗМІ, заявив речник путіна дмітрій пєсков, інформує 24 канал. Також пєсков обурився пропозицією Зеленського не впускати росіян в країни Заходу.

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Наразі зустріч президентів росії та України – неактуальна, – пєсков

Поки передумов для цього (зустрічі Зеленського та путіна – 24 канал) немає,

– сказав рупор кремля.

Зазначимо, що в інтерв'ю BBC, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що питання щодо формату участі президента Зеленського у саміті "Великої двадцятки" в Індонезії ще не вирішили.

Зеленський може приїхати в Індонезію, якщо там буде путін

Оскільки в Україні – війна, то позиція глави держави однозначна. Зеленський хоче залишатись в Україні та й онлайн-формат дозволяє ефективно працювати на будь-яких зустрічах.

Якщо (на саміті G20 – 24 канал) буде присутній Путін, то безумовно, треба буде думати про необхідність нашої присутності. Тому що присутність Путіна будь-де, на будь-якому саміті опосередковано означає, що організатори саміту легітимізують позицію росії, яка напала на суверенну державу,

– пояснив Подоляк.

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