Глава держави про це говорив після зустрічі з президентом Індонезії Джоко Відодо. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на спільний брифінг лідерів держав.

Напередодні Фон дер Ляєн виступила проти бойкоту саміту G20, навіть якщо там буде Путін

Які умови озвучив президент України

Зеленський подякував своєму індонезійському колезі за підтримку суверенітету й незалежності України. Також висловив подяку за особисте запрошення на саміт G20.

Звичайно, я приймаю це запрошення. Участь України буде залежати від безпекової ситуації та від складу учасників саміту,

– сказав президент України.

Лідер нашої держави має виступити на саміті G20 по відеозв'язку. 27 червня російські пропагандисти почали поширювати інформацію, що Володимир Путін підтвердив свої плани щодо поїздки на цю подію. Проте прем'єр Італії Маріо Драґі невдовзі запевнив, що особистої присутності російського тирана там точно не буде.

Зверніть увагу! Цей саміт запланований на листопад 2022 року. Він має пройти на острові Балі в Індонезії.

Брифінг із Відодо, де Зеленський говорив про G20: дивіться відео