Російські пропагандисти поспішили рознести слова представника Путіна про те, що російський диктатор поїде на саміт G20 в Індонезію. Цивілізований світ вирішив трішки їх приземлити – Путін вже "приїхав".

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Путіна в Індонезії не буде

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі повідомив про те, що радість росіян щодо участі Путіна у саміті G20 не має реальних підстав. Італійський прем'єр запевнив: президент Індонезії Джоко Відодо не буде запрошувати російського диктатора.

Щодо присутності Путіна: президент Відодо це виключає. Він був категоричним – Путін не приїде. Можливе дистанційне включення, побачимо,

– заявив Драґі.

Реакція Кремля

Після слів Драґі у Москві одразу "запалало". Там почали одразу кричати про те, що запрошення Путіну вже надійшло, і той дав ствердну відповідь.

30 червня президент Індонезії Джоко Відодо має відвідати Росію. Можливо, тоді щось проясниться.

Раніше західні країни висловлювали категоричну незгоду з участю Росії у форматі "великої двадцятки", а США взагалі вимагали виключили окупантів зі списку членів.

Саміт G20 відбудеться 15 – 16 листопада на Балі, президент Індонезії Джоко Відодо є головуючим.

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