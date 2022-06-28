Про це заявив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien від 27 червня. Посадовець зауважив, що крім цього його країна також розмірковує над постачанням нашій державі протикорабельних ракет Exocet.

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Франція відправить в Україну бронетранспортери VAB

Щоб рухатись швидко у районах, що перебувають під ворожим вогнем, арміям потрібна броньована техніка. Франція постачатиме у значних кількостях (Україні – ред. 24 канал) такі транспортні засоби типу VAB, які вже озброєні,

– заявив міністр ЗС Франції.

Що відомо про VAB Колісний бронетранспортер, розроблений на початку 1970-х років французькими компаніями Renault та Saviem. Взятий на озброєння Збройних сил Франції 1976 року, ефективно застосовувався французькою армією у війні в Перській затоці, а також у низці миротворчих місій. Нині є на озброєнні 15 країн світу. Зазвичай бойов броньована машина оснащена кулеметом.

До слова, Лекорню не конкретизував кількість бронетранспортерів, які Франція планує передати Україні, й не уточнив, коли саме відбудеться поставка. Разом з тим міністр додав, що його країна наразі розмірковує над передачею нашій державі протикорабельних ракет Exocet.

Які характеристики Exocet Французька крилата протикорабельна ракета Exocet була розроблена 1975 року, нині перебуває на озброєнні понад 25 країн світу. Є найпоширенішою ПКР у країнах Заходу.



Пуск ракети здійснюється з герметичного контейнера, на відстані до цілі у 10 кілометрів снаряд знижується на мінімальну висоту у 8 метрів. Залежно від модифікації, здатна уражати цілі на відстані від 40 до 180 кілометрів.

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