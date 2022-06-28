Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в интервью французской газете Le Parisien от 27 июня. Чиновник отметил, что кроме этого его страна также размышляет над поставкой нашему государству противокорабельных ракет Exocet.

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Франция отправит в Украину бронетранспортеры VAB

Чтобы быстро двигаться в районах, находящихся под вражеским огнем, армиям нужна бронированная техника. Франция будет поставлять в значительных количествах (Украина – ред. 24 канал) такие транспортные средства типа VAB, которые уже вооружены,

– заявил министр ВС Франции.

Что известно о VAB

Колесный бронетранспортер разработан в начале 1970-х годов французскими компаниями Renault и Saviem. Взятый на вооружение Вооруженных сил Франции в 1976 году, эффективно применялся французской армией в войне в Персидском заливе, а также в ряде миротворческих миссий. В настоящее время находится на вооружении 15 стран мира. Обычно боевая бронированная машина оснащена пулеметом.

Лекорню не конкретизировал количество бронетранспортеров, которые Франция планирует передать Украине, и не уточнил, когда именно состоится поставка. Вместе с тем министр добавил, что его страна сейчас размышляет над передачей нашему государству противокорабельных ракет Exocet .

Какие характеристики Exocet

Французская крылатая противокорабельная ракета Exocet была разработана в 1975 году, ныне находится на вооружении более 25 стран мира. Является наиболее распространенным ПКР в странах Запада.



Пуск ракеты производится из герметичного контейнера, на расстоянии до цели в 10 километров снаряд снижается на минимальную высоту в 8 метров. В зависимости от модификации способна поражать цели на расстоянии от 40 до 180 километров.

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