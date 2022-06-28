Об этом 24 канала рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его мнению, на это может отразиться и решение о кандидатстве Украины в ЕС.

Исторический саммит, – военный эксперт озвучил будущие планы НАТО

Краев отметил, что после начала вступления Финляндии и Швеции в НАТО многие западные эксперты говорят, что для Брюсселя, как штаб-квартиры Альянса, адекватным решением будет как раз пускать Украину в НАТО без ПДЧ .

Потому что, как они говорят, ПДЧ – это будут лишние бюрократические процессы, какие-то сверхурочные требования к украинской системе во время военных действий, требования к украинской армии, которые она уже перевыполнила,

– заявил эксперт.

По его словам, это как раз еще одна часть гарантий НАТО и того, что может сыграть на руку Украине – видоизмененные решения Бухарестского саммита 2008 года, когда нам обещали ПДЧ.

"Сейчас нам могут сказать, что Украина – открыта и может вступать в НАТО без лишних бюрократических процедур, каким является План действий по членству (ПДЧ)", – считает эксперт.

Ускорит ли путь Украины в НАТО кандидатство в ЕС? На это Краев ответил, что де-юре решение о кандидатстве в ЕС не влияет на вступление в НАТО, это разные истории.

"Но де-факто очень много тех принципов и положений, которые мы должны имплементировать на пути в ЕС, они также должны быть имплементированы на нашем пути в НАТО", - подчеркнул он.

Эксперт объясняет, что НАТО – это не только Североатлантический союз, это еще и Североатлантический союз ценностный. Он основывается на союзе демократических стран, которые ставят краеугольным камнем своего существования – открытую и справедливую систему.

То есть то, что мы стали кандидатами на членство в ЕС, показывает, что мы в большинстве своем соответствуем тем нормам, которые перед нами могло поставить НАТО. Те же реформы от нас потребуют, когда мы будем вступать в НАТО. Поэтому это связанные вещи,

– заявил Краев.

Ранее Александр Краев отмечал, что ВСУ во многом боеспособнее, чем военные большинства стран Альянса.

Краев рассказал о саммите НАТО и будущем вступлении Украины в Альянс:



К слову, 29-30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО. там должны принять новую стратегическую концепцию на следующие 10 лет. Война России против Украины станет второй главной темой саммита.

Лидеры Альянса примут решение о предоставлении пакета помощи нашей стране для борьбы с российским вторжением. Пакет будет включать поставки в таких сферах, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо.