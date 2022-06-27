Во время саммита в Мадриде примут новую стратегическую концепцию

Члены Североатлантического союза должны обсудить ряд вопросов на саммите в Мадриде, включая увеличение объемов военной помощи Украине и увеличение общих расходов на оборону.

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Какие решения примут во время саммита

Сообщается, что НАТО выделит дополнительные войска для обороны стран Балтии. Еще один пункт плана – заставить президента Турции Эрдогана отозвать вето на вступление Швеции и Финляндии.

В саммите примут участие лидеры стран Тихоокеанского региона – Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. Это реализация широкой стратегии США по противодействию Китаю.

В то же время, Германия уже заявила о выделении дополнительных военных сил для защиты Литвы. Скорее всего, то же сделает Британия для Эстонии, а Канада – для Латвии.

К слову, 26 июня в Латвии была размещена батарея зенитных ракетных комплексов NASAMS в рамках наращивания присутствия НАТО в Балтийском регионе.

Польша будет просить разместить бригадную группу на своей территории

Кстати, польская сторона добивается усиления сил сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге. В частности, глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что хочет договориться о размещении в Польше бригадной группы в структурах НАТО.

Мариуш Блащак также заявил, что мадридский саммит НАТО "укрепит дальнейшую глобальную координацию помощи Украине". Речь идет не только о поставках вооружения, но и о помощи в обучении украинских воинов и гуманитарных вопросах. При этом он отметил, что Североатлантический союз должен определить свою роль в процессе восстановления Украины.

Актуально о напряжении между НАТО и Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил вчера, что Евросоюз вместе с НАТО заняты формированием коалиции для войны с Россией.

На фоне подобных заявлений экс-командующий НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф заявил, что Запад должен готовиться к войне с Россией.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что война России против Украины закончится за столом переговоров.

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