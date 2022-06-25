Высказал свое мнение по этому поводу и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, завершение войны будет за столом переговоров.

Лавров открыто заявил о войне с Западом: обвиняет ЕС и НАТО в коалиции против России

Скорее всего, эта война окончится за столом переговоров. Наша обязанность – обеспечить Украине максимально сильную позицию и помочь ей остаться суверенной и независимой европейской нацией,

– сказал генсек НАТО.

Он убежден, что лучший способ помочь Украине – оказать мощную военную поддержку, экономическую поддержку и ввести жесткие санкции против России.

Именно таков был ответ Столтенберга на вопрос о том, закончится ли война за столом переговоров или полным поражением одной из сторон.

Ранее он говорил, что война в Украине может занять несколько лет. К этому следует быть готовым всем.

Прогнозы об окончании войны в Украине

Это вопрос, который волнует всех больше всего. В то же время, имеем дело с врагом, который преобладает своим количеством как в оружии, так и в личном составе. Поэтому прогнозы раздаются разные. Ясно одно – Украина победит. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказывал , что в России гигантское количество ресурсов, из-за чего война в Украине может перейти в затяжной конфликт. Однако внутренний разрыв внутри России может ускорить окончание войны. Но россияне готовы терпеть все.

Также ранее Михаил Подоляк уверял, что решение о том, как должна закончиться война, будут приниматься только двумя субъектами. Речь идет об украинском обществе и президенте Украины. Заметим, что переговоры между сторонами сейчас приостановлены. Наше государство и войско ожидает более мощного и тяжелого вооружения от западных партнеров, чтобы эффективно выбить врага.

Более конкретные и достаточно оптимистичные прогнозы приводит глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, до конца года боевые действия будут продолжаться почти с нулевой интенсивностью. При этом Украина вернет свои территории на границы 1991 года. Также он уверял, что переломный момент в этой войне наступит в августе этого года. Эти события будут ощутимы для всех.

Алексей Арестович предполагал, может ли все закончиться к осени: смотрите видео