Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк напомнил, что именно украинский лидер является гарантом территориальной целостности и суверенитета страны. Он будет принимать решение, понимая, что у Украины на разных планах.

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Решение о том, как должна закончиться война, будут приниматься только двумя субъектами: украинским обществом и президентом Украины, который является гарантом территориальной целостности и суверенитета страны,

– заявил Подоляк.

Он отметил, что в решающий момент президент будет точно знать, что Украина имеет в таких областях:

военной;

дипломатической;

экономической;

тому подобное.

Подоляк подчеркнул, что это необходимо понимать всем. Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что никто другой не может говорить, что делать Украине. Пока очень умные люди с профессорскими знаниями и разными премиями пишут очень умные статьи, украинцы – на поле боя уже 86 дней. Там стреляют крылатыми ракетами и избивают из артиллерии.

Подоляк о третьей годовщине инаугурации Зеленского

Третья годовщина инаугурации Владимира Зеленского пришлась на пятницу, 20 мая. По этому случаю Подоляк опубликовал тематический твит. Он подчеркнул, что Зеленский оказался в нужное время в нужном месте. Он вдохнул новую жизнь в мировую политику и сделал Украину символом стойкости и свободы.

Свое сообщение Подоляк подытожил словами, что Зеленский - "человек, который положит конец русской варварской цивилизации".

Подоляк обратился к партнерам

Советник главы Офиса Президента также ранее подчеркнул, что прекращение огня невозможно, пока на территории Украины находятся российские захватчики. Именно поэтому не следует предлагать прекращение огня. Украинцы не заинтересованы в новом "Минске" и возвращении войны через некоторое время.

Подоляк отметил, что Россия понимает только язык оружия, санкций и денег . Именно поэтому Украине и Европе следует идти по сценарию "железного занавеса". Нужно сделать так, чтобы Россия была очень далеко от человеческой цивилизации. Именно поэтому санкционное давление на страну-оккупантку необходимо усиливать.

"Пока Россия не готова полностью уволить наши земли, наша переговорная платформа – оружие, санкции и деньги", – заметил Подоляк.

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