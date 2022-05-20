Такое мнение высказал президент Зеленский 20 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.

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Обращение президента за 20 мая: смотрите видео