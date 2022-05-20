Такое мнение высказал президент Зеленский 20 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.
Детальнее Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты: Зеленский обратился к украинцам и партнерам
Россия должна получить справедливый ответ не только на то, что сделала с 24 февраля. А за все, что делала в Украине с 2014 года.
Такое мнение высказал президент Зеленский 20 мая. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его обращение.
Детальнее Россия почувствует настоящий вес каждой ракеты: Зеленский обратился к украинцам и партнерам