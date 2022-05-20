Таку думку висловив президент Володимир Зеленський 20 травня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.

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Звернення президента за 20 травня: дивіться відео