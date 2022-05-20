Таку думку висловив президент Володимир Зеленський 20 травня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.
Детальніше Росія відчує справжню вагу кожної ракети: Зеленський звернувся до українців та партнерів
Росія повинна отримати справедливу відповідь не лише на те, що зробила з 24 лютого. А й за все, що робила в Україні від 2014 року.
Таку думку висловив президент Володимир Зеленський 20 травня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його звернення.
Детальніше Росія відчує справжню вагу кожної ракети: Зеленський звернувся до українців та партнерів