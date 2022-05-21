Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк нагадав, що саме український лідер є гарантом територіальної цілісності та суверенітету країни. Він ухвалюватиме рішення, розуміючи, що має Україна на різних планах.

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Рішення про те, як має закінчитися війна, ухвалюватимуть лише два суб'єкти: українське суспільство та президент України, який є гарантом територіальної цілісності та суверенітету країни,

– заявив Подоляк.

Він зауважив, що у вирішальний момент президент точно знатиме, що Україна має у таких сферах:

військовій;

дипломатичній;

економічній;

тощо.

Подоляк наголосив: це необхідно розуміти усім. Радник голови Офісу Президента наголосив, що ніхто інший не може казати, що робити Україні. Доки дуже розумні люди з професорськими знаннями та різними преміями пишуть дуже розумні статті, українці – на полі бою вже 86 днів. Там стріляють крилатими ракетами та б'ють з артилерії.

Подоляк про третю річницю інавгурації Зеленського

Третя річниця інавгурації Володимира Зеленського припала на п'ятницю, 20 травня. З цієї нагоди Подоляк опублікував тематичний твіт. Він наголосив, що Зеленський опинився у потрібний час у потрібному місці. Він вдихнув нове життя у світову політику та зробив Україну символом стійкості та свободи.

Свій допис Подоляк підсумував словами, що Зеленський – "людина, яка покладе кінець російській варварській цивілізації".

Подоляк звернувся до партнерів

Радник голови Офісу Президента також раніше наголосив, що припинення вогню – неможливе, доки на території України перебувають російські загарбники. Саме тому не варто пропонувати припинення вогню. Українці не зацікавлені у новому "Мінську" та повернення війни через певний час.

Подоляк зауважив, що Росія розуміє лише мову зброї, санкцій та грошей. Саме тому Україні та Європі варто йти за сценарієм "залізної завіси". Потрібно зробити так, аби Росія була дуже і дуже далеко від людської цивілізації. Саме тому санкційний тиск на країну-окупантку необхідно посилювати.

"Поки Росія не готова повністю звільнити наші землі, наша переговорна платформа – зброя, санкції та гроші", – зауважив Подоляк.

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