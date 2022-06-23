В России могут начаться необратимые процессы, – Подоляк
Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это война на истощение, в которой граждане России готовы терпеть что угодно.
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Учитывая количество оружия в России, можно сказать, что война может перейти в затяжной конфликт. Длинный – на истощение ресурсов той или иной страны. В России огромное количество ресурсов. Для ее населения не важен уровень жизни, они могут долгое время держаться, скажем, на подножном корме. Для нас это неприемлемо,
– сказал Подоляк.
В то же время советник Андрея Ермака предполагает, что в России могут начаться необратимые процессы. Именно они приведут, как говорит Подоляк, что внутренний разрыв в России, что положит конец войне в Украине.
"Впрочем, даже несмотря на разницу в концентрации ресурсов, в России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, страхом и внутренними конфликтами. То есть война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время. В результате. внутреннего разрыва в самой Российской Федерации. Вот и все", – резюмировал он.
Когда закончится война в Украине: что говорят политики
- В планы российского военно-политического руководства России входило захват Украины через несколько дней. Получив отпор на Севере, враг сосредоточил силы на Востоке и на юге нашей страны.
- В начале мая глава СНБО Алексей Данилов высказал предположение, что война с Россией будет продолжительной . Он подчеркнул, что ход войны зависит от наших защитников и международных партнеров, оказывающих помощь Украине.
- Вместе с тем, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорил, что до августа количество вооружения в Украине будет значительным . Западное оружие уже помогло стабилизировать ситуацию в Запорожье .
- Кирилл Буданов заявлял, что перелом в войне будет во второй половине августа , а к концу 2022 года закончится большая часть активных боевых действий.
- Министр обороны Алексей Резников сказал, что пока невозможно предсказать, когда закончится война. В то же время, он считает, что это реально сделать еще в этом году .
- Заместитель министра обороны Анна Маляр тоже сказала, что неизвестно, когда наступит мир. Но, по ее словам, у украинцев появился случай раз и навсегда победить Россию .
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден , что война в Украине закончится за столом переговоров, но Россия несет большие потери. Однако, по его мнению, следует готовиться к длительной "войне на истощение".
- Также Столтенберг призывает готовиться к тому, что война в Украине будет длиться годами . Поэтому генсек НАТО призвал в дальнейшем оказывать помощь Украине.
- Циническое заявление по поводу войны сделал премьер-министр Венгрия Виктор Орбан. Глава правительства Венгрии считает, что Украина имеет право защищаться от России, но ей не дают больших шансов на победу.