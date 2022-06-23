В России могут начаться необратимые процессы, – Подоляк

Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это война на истощение, в которой граждане России готовы терпеть что угодно.

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Учитывая количество оружия в России, можно сказать, что война может перейти в затяжной конфликт. Длинный – на истощение ресурсов той или иной страны. В России огромное количество ресурсов. Для ее населения не важен уровень жизни, они могут долгое время держаться, скажем, на подножном корме. Для нас это неприемлемо,

– сказал Подоляк.

В то же время советник Андрея Ермака предполагает, что в России могут начаться необратимые процессы. Именно они приведут, как говорит Подоляк, что внутренний разрыв в России, что положит конец войне в Украине.

"Впрочем, даже несмотря на разницу в концентрации ресурсов, в России могут начаться психологически необратимые процессы. Они могут быть вызваны паническими настроениями, страхом и внутренними конфликтами. То есть война, казалось бы, может быть затяжной. Но она может закончиться в ближайшее время. В результате. внутреннего разрыва в самой Российской Федерации. Вот и все", – резюмировал он.

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