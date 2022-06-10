Орбан раскритиковал санкции против России

Премьер-министр Венгрии заявил, что решение правительства Украины о решении защищаться от российской агрессии – нельзя подвергать сомнению. При этом он сказал, что у Украины мало шансов на победу.

Венгрию освободили от нефтяного эмбарго против России

Если правительство решило бороться, это решение нельзя подвергать сомнению, даже если букмекеры не дают больших шансов на победу,

– заявил Орбан.

Венгерский премьер, являющийся другом президента России Владимира Путина, раскритиковал санкционную политику Евросоюза в отношении россиян. По мнению Орбана, в Европе почти никто не говорит голосом мира.

Премьер-министр Венгрии считает, что санкции против России разрушат экономику Европы. Орбан подчеркнул, что нужно финансировать мир.

"Мы должны финансировать мир, а не войну. Если они (ЕС – 24 канал) продолжат политику санкций, то разрушат всю европейскую экономику. Единственное, о чем говорит венгерское правительство, то это о том, что нужно финансировать мир, а не войну". Никто не заинтересован в том, чтобы вся Европа обанкротилась», – сказал венгерский премьер.

Он считает, что Европейский Союз должен изменить политику войны Украины с Россией. По его словам, Евросоюз вслед за нефтяным эмбарго введут ограничения на газ, что "будет иметь серьезные последствия".

В то же время, Орбан, недавно выигравший выборы в Венгрии, сказал, что война в Украине лишь частично ведет к росту цен. А главная причина инфляции – введение западных санкций против России.

Позиция Венгрии в войне Украины с Россией: что известно

Венгрия помогает гуманитарной помощью Украины и принимает беженцев из нашей страны. В то же время Будапешт препятствует военной помощи в нашей стране.

В частности, Венгрия запретила транспортировать своей территории оружие, которое страны Запада предоставляют Украине.

Также венгерское правительство блокировало 6 пакет санкций против России из-за нефтяного эмбарго. Через Венгрию ЕС ввел неполное нефтяное эмбарго: до сих пор можно покупать трубопроводную нефть.

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