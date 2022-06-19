Мы не должны останавливаться в поддержке Украины, – Столтенберг

Генсек НАТО считает, что поставка Украине современного вооружения увеличит шансы ВСУ на деоккупацию Донбасса. Столтенберг заявил, что Запад не должен останавливаться в поддержке Украины, несмотря на высокую цену войны.

Кстати Министры обороны стран НАТО объявят о передаче Украине тяжелого вооружения и артиллерии.

Мы должны подготовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины. Даже если расходы высокие не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты,

– сказал он.

Украина получит оружие от стран НАТО

Следующий саммит НАТО должен пройти 29 – 30 июня в Мадриде. Во время саммита, вероятно, будет объявлено о присоединении к Альянсу Финляндии и Швеции. Украина также получила приглашение.

Перед встречей в формате "Рамштайн" Столтенберг сообщил, что на саммите страны НАТО согласуют пакет помощи для Украины. Новый пакет помощи призван помочь Украине перейти от старого советского оружия к стандартному снаряжению НАТО.

В Украине идет "война на истощение"

В начале июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что следует готовиться к длительной "войне на истощение". Он убежден, что война в Украине закончится за столом переговоров, но Россия понесет большие потери.

Столтенберг отметил роль США в поддержке Украины. По его словам, поддержка США "меняет ситуацию на поле боя каждый день".

Генсек НАТО отмечал, что Запад должен сделать все, чтобы Киеву не пришлось идти на территориальные уступки. Он отметил, что мир в Украине возможен, но вопрос заключается в его цене. По его убеждению, Запад тоже платит цену, потому что поддерживает Украину и оказывает экономическое влияние от санкций против России.

В то же время, в адрес НАТО с начала полномасштабной российской агрессии все чаще звучит критика. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО делает для Украины недостаточно. Глава правительства Польши призвал все государства делать гораздо больше, в частности, в поставках Украине оружия и артиллерии.

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