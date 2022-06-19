Ми не повинні зупинятися в підтримці України, – Столтенберг

Генсек НАТО вважає, що постачання Україні сучасного озброєння збільшить шанси ЗСУ на деокупацію Донбасу. Столтенберг заявив, що Захід не повинен зупинятися у підтримці України попри високу ціну війни.

До речі Міністри оборони країн НАТО оголосять про передачу Україні важкого озброєння та артилерії

Ми повинні підготуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та продукти,

– сказав він.

Україна отримає зброю від країн НАТО

Наступний саміт НАТО повинен відбутися 29 – 30 червня у Мадриді. Під час саміту, ймовірно, оголосять про приєднання до Альянсу Фінляндії та Швеції. Україна також отримала запрошення.

Перед зустріччю у форматі "Рамштайн" Столтенберг повідомив, що на саміті країни НАТО узгодять пакет допомоги для України. Новий пакет допомоги покликаний допомогти Україні перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження НАТО.

В Україні йде "війна на виснаження"

На початку червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що варто готуватися до тривалої "війни на виснаження". Він переконаний, що війна в України закінчиться за столом переговорів, але Росія зазнає більших втрат.

Столтенберг відзначив роль США у підтримці України. За його словами, підтримка США "змінює ситуацію на полі бою щодня".

Генсек НАТО наголошував, що Захід повинен зробити все, щоб Києву не довелося йти на територіальні поступки. Він зазначив, що мир в Україні можливий, але питання полягає у його ціні. На його переконання, Захід теж платить ціну, тому що підтримує Україну та має економічний вплив від санкцій проти Росії.

Водночас на адресу НАТО від початку повномасштабної російської агресії дедалі частіше лунає критика. Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що НАТО робить для України недостатньо. Глава уряду Польщі закликав усі держави робити набагато більше, зокрема у постачанні Україні зброї та артилерії.

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