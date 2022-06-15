Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив про те, що міністерства оборони Нато оголосять про передачу Києві важкої зброї та далекобійної артилерії. Чиновник розповів про це під час пресконференції перед засіданням міністрів оборони країн НАТО.

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Увечері мінстри планують оголосити про виділення Україні нової військової допомоги включно з важким озброєнням та далекобійною артилерією.

Крім того, Столтенберг повідомив, що НАТО готує план для переведення Збройних Сил України з пострадянського озброєння на зброю Північноатлантичного Альянсу.

НАТО і війна в Україні

Генерал армії США у відставці Веслі Кларк закликав колег з НАТО втрутитися у конфлікт, розв'язаний Росією. Це, на його думку, єдиний спосіб негайно припинити бойові дії.

Колишній головнокомандувач союзними силами США та НАТО Веслі Кларк вважає, що в Альянсу є 2 шляхи: або втрутитися у бойові дії, або оголосити про припинення своєї діяльності.

За словами Кларка, втручання НАТО залежить від "рішучості національних лідерів". Як приклад він навів дії НАТО в Югославії. Без формальної згоди Ради Безпеки ООН 1999 року війська НАТО почали операцію в тодішній федеративній державі, де тривали бойові дії. До неї долучилися військово-морські та військово-повітряні формування США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Генерал армії США у відставці Філіп Брідлав, командир об’єднаних збройних сил НАТО в Європі 2013 – 2016 років, під час свого виступу теж зазначив, що сподівався на пряме втручання Альянсу.

Третя зустріч "Рамштайну": що відомо

Третя зустріч Контактної групи з питань оборони України або ж "Рамштайн-3" відбудеться у Брюсселі вже 15 червня. Можливо, на ній обговорюватимуть не лише питання постачання зброї Україні, а й політичні аспекти.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він вважає, що ці зустрічі перетворюються на рутину та спрямовані на подолання якихось бюрократичних перешкод, які виникають після постачання певного озброєння.

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