Очільник уряду Польщі, зокрема, заявив, що НАТО робить для України недостатньо. Відео пресбрифінгу оприлюднила на своїй сторінці у твітері румунська журналістка Оана Лунджеску, 24 канал передає деталі промови Моравецького.

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Виступ Матеуша Моравецького за результатами неформальної зустрічі лідерів НАТО

Свою промову прем'єр-міністр Польщі одразу ж почав з питання широкомасштабної війни в Україні, назвавши вторгнення Росії темою зустрічі лідерів НАТО номер один. Він зауважив, що зміцнення єдності країн Альянсу та всієї Північноатлантичної вертикалі є нині як ніколи важливою.

Моравецький заявив, що він міцно вірить у трансатлантичні зв'язки, і в умовах сучасної небезпеки, агресії й варварських атак, які чинить Росія проти України, НАТО є єдиною структурою, що може протистояти атакам Росії на весь Схід Європи, східні держави Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.