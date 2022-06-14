Про це 24 каналу розповів аналітик, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич. Він зазначив, що не очікує від "Рамштайн-3" великого прориву чи якогось провалу.

До теми Резніков сподівається, що Україна отримає важку зброю за підсумками "Рамштайн-3"

За яких умов "Рамштайн-3" буде успішним

За словами Тишкевича, зараз для України дуже важливим є питання артилерії та протикорабельних ракетних систем.

Ігор Тишкевич Аналітик, експерт Українського інституту майбутнього Частково вони у нас вже є, що було фантастикою ще 3 місяці тому. Відповідно для України дуже важливо вийти на нормальний графік постачань, адже те, що нам передали – тут є втрати.

Тому для України важливо компенсувати втрати на фронті та збільшити кількість озброєння.

Як зауважив Тишкевич, друга частина – це боєприпаси. Третя – розблокування для України можливості купувати зброю у західних партнерів. Принаймні, на європейському ринку.

Більше від цієї зустрічі я не очікую. Якщо з цих 3 завдань буде розв'язано принаймні 2, це буде успішний саміт для України,

– додав аналітик.

Зустріч "Рамштайн-3": що відомо

Міністр оборони США Ллойд Остін анонсував зустріч "Рамштайн-3" у Брюсселі. На ній зберуться глави міністерств оборони країн НАТО. Одним з важливих питань буде війна Росії проти України.

Глава Міноборони України Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели переговори з пані послом США Бріджит Брінк. Сторони обговорили підготовку до зустрічі у форматі "Рамштайн".

У США заявили, що від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікують на нові постачання зброї для України. Чиновник з Міністерства оборони країни наголосив, що поки не розголошуватиме інформацію про те, які країни після "Рамштайн-3" погодяться постачати озброєння. Проте США нібито активно співпрацюють для надання коштів на ЗСУ.

Аналітик сказав, за яких умов "Рамштайн-3" буде успішним для України: дивіться відео