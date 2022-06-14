Об этом 24 каналу рассказал аналитик, эксперт Украинского института будущего Игорь Тишкевич. Он отметил, что не ожидает от "Рамштайн-3" большого прорыва или какого-нибудь провала.

Резников надеется, что Украина получит тяжелое оружие по итогам "Рамштайн-3"

При каких условиях "Рамштайн-3" будет успешным

По словам Тишкевича, сейчас для Украины очень важен вопрос артиллерии и противокорабельных ракетных систем.

Игорь Тишкевич Аналитик, эксперт Украинского института будущего Частично они уже есть, что было фантастикой еще 3 месяца назад. Соответственно, для Украины очень важно выйти на нормальный график поставок, ведь то, что нам передали – здесь есть потери.

Поэтому Украине важно компенсировать потери на фронте и увеличить количество вооружения.

Как отметил Тишкевич, вторая часть – это боеприпасы. Третья – разблокировка для Украины возможности покупать оружие у западных партнеров. По крайней мере, на европейском рынке.

Больше этой встречи я не ожидаю. Если из этих 3 задач будет решено по крайней мере 2, это будет успешный саммит для Украины,

– добавил аналитик.

Встреча "Рамштайн-3": что известно

Министр обороны США Ллойд Остин анонсировал встречу "Рамштайн-3" в Брюсселе. На нем соберутся главы министерств обороны стран НАТО. Одним из важнейших вопросов будет война России против Украины.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели переговоры с госпожой послом США Бриджит Бринк. Стороны обсудили подготовку к встрече в формате "Раммштайн".

В США заявили, что от встречи в формате "Рамштайн" ожидают новые поставки оружия для Украины. Чиновник из Министерства обороны страны подчеркнул, что пока не будет разглашать информацию о том, какие страны после Рамштайн-3 согласятся поставлять вооружение. Однако США вроде бы активно сотрудничают для предоставления средств на ВСУ.

Аналитик сказал, при каких условиях "Рамштайн-3" будет успешным для Украины: смотрите видео